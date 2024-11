Crescita e sostenibilità, Valvitalia rafforza la presenza a Dubai

Milano, 14 nov. (askanews) – Valvitalia S.p.A. è un gruppo multinazionale italiano specializzato nella progettazione, produzione e fornitura di valvole, sistemi gas e antincendio, raccordi per i settori energy, navale e ferroviario che oggi rafforza ulteriormente la propria storia di collaborazione nel mercato emiratino e del Golfo, aprendo una sede a Dubai presso il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. “Oggi questo mercato – ha detto Andrea Forzi, amministratore delegato di Valvitalia – rappresenta per noi più del 35% del valore dei nostri ricavi, c’è una grande presenza di end user, una grande presenza di EPC e quindi è obbligo per noi essere in quest’area per consolidare le relazioni forti già esistenti ma per continuare a offrire un servizio sempre migliore ai nostri clienti”.

Inoltre Valvitalia sta ampliando la propria offerta di soluzioni per sostenere la transizione energetica. “L’innovazione del prodotto per ValvItalia – ha aggiunto l’ingegner Forzi – è un pilastro fondamentale della crescita del gruppo stesso, quindi noi, al di là delle applicazioni tradizionali per il trasporto e l’estrazione di gas, stiamo sempre di più orientandoci per il trasporto dell’idrogeno e sicuramente anche per le applicazioni di carbon capture. Oltre a queste novità continuiamo a perseguire altre innovazioni di prodotto in ambito nucleare e sicuramente guardiamo con estrema attenzione anche all’acqua, che è una risorsa sostanzialmente scarsa. Quindi l’innovazione per noi resta il nodo fondamentale per assicurare la costante e continua crescita del nostro gruppo”. Con la volontà da parte del gruppo di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità.