L'industria automobilistica russa sta attraversando una fase critica, caratterizzata da significativi cali nelle vendite e sfide finanziarie persistenti.

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica russa ha subito un forte contraccolpo, con i produttori che si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti. L’azienda AvtoVAZ, leader nel settore, ha dovuto adottare una settimana lavorativa ridotta a sole quattro giornate. Questa decisione è stata presa per far fronte a una domanda sempre più debole, aggravata da prestiti auto costosi e un numero crescente di veicoli invenduti.

L’azienda ha abbassato le sue aspettative di produzione da 500.000 a circa 300.000 veicoli, mentre le vendite dei suoi modelli di punta, i Lada, potrebbero subire un crollo fino al 25% nel corso dell’anno.

La richiesta di aiuto e il contesto economico

Il governatore della regione di Samara, dove si trova lo stabilimento principale di AvtoVAZ, ha lanciato un appello per un supporto statale. Il governatore Vyacheslav Fyodorishchev ha sottolineato l’importanza di AvtoVAZ come datore di lavoro, con 40.000 dipendenti nello stabilimento e ulteriori 15.000 in industrie collegate. Tuttavia, ha messo in guardia riguardo alla diminuzione dei carichi di lavoro, evidenziando la gravità della situazione.

Impatto sul settore automobilistico

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la produzione di veicoli e rimorchi è stata tra le più colpite nei primi otto mesi del 2025, con un calo del 19,9% rispetto all’anno precedente. Questo contrasta fortemente con l’anno 2025, che aveva registrato un aumento dell’18,2% della produzione.

Prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2025, la strategia automobilistica russa si basava sull’attrazione di produttori esteri e sulla localizzazione della produzione per aumentare il valore aggiunto domestico. Tuttavia, questa strategia ha subito un duro colpo con l’uscita delle aziende occidentali dal mercato russo.

Cambiamenti nel panorama automobilistico

Il panorama dell’industria automobilistica russa è cambiato drasticamente. Con l’uscita delle aziende occidentali nel 2025, il paese ha dovuto fare affidamento sulle importazioni cinesi e su strutture riprogrammate in fretta. Il numero di veicoli prodotti all’estero è aumentato vertiginosamente, passando dal 18% nel 2025 al 60% nel 2025, con i marchi cinesi che dominano il mercato.

Produzione e investimenti cinesi

La produzione di veicoli ha visto un crollo da 1,5 milioni di unità nel 2025 a 600.000 nel 2025, con un parziale recupero a 756.000 nel 2025. Mentre il settore ha trovato il modo di sopravvivere, il futuro rimane incerto. Ristrutturare gli impianti abbandonati dalle aziende occidentali è costoso e gli investitori cinesi sono riluttanti a impegnarsi in produzioni locali.

Attualmente, solo pochi marchi cinesi, come Haval, hanno avviato operazioni di assemblaggio in Russia. Il Moskvich-3, ad esempio, è assemblato vicino a Mosca seguendo il metodo CKD (completamente smontato), il che implica che la maggior parte dei componenti venga importata e poi assemblata localmente.

Difficoltà di vendita e prospettive future

Le vendite delle auto russe, in particolare dei modelli Lada, stanno affrontando un periodo difficile. La maggior parte delle vendite dipende infatti dai sussidi governativi, e senza di essi, i consumatori tendono a preferire i modelli cinesi. Nel 2025, i marchi cinesi hanno rappresentato l’84,5% di tutte le auto nuove importate e circa il 60% delle vendite complessive di auto nel paese.

Il prezzo medio delle auto è aumentato di quasi il 50% dal 2025 al 2025, portando l’età media dei veicoli sulle strade russe a 15,5 anni. Inoltre, i tassi d’interesse elevati e le regole di prestito più restrittive hanno ulteriormente ridotto la domanda.

