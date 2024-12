Un momento critico per Stellantis

La recente crisi che ha colpito Stellantis, culminata con le dimissioni dell’amministratore delegato Carlos Tavares, ha sollevato interrogativi cruciali sul futuro dell’azienda e sull’intero settore automotive in Italia. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera, ha espresso la necessità di un’audizione del presidente John Elkann per chiarire le strategie future del gruppo. La richiesta di audizione è stata motivata dalla necessità di comprendere le reali intenzioni di Stellantis, soprattutto alla luce delle recenti decisioni che hanno impattato negativamente sull’occupazione e sulla competitività industriale del Paese.

Le dimissioni di Tavares e la fiducia perduta

Non più di un mese fa, Elkann aveva declinato un invito a riferire sui piani di Stellantis, affermando di avere fiducia nelle dichiarazioni di Tavares. Tuttavia, le dimissioni di quest’ultimo, giustificate da divergenze strategiche, hanno messo in discussione quella fiducia. I capigruppo delle opposizioni in Commissione hanno sottolineato l’urgenza di un confronto, evidenziando che il settore automotive, già in crisi, non può permettersi ulteriori ritardi. Le decisioni strategiche di Stellantis, come il ridimensionamento degli stabilimenti italiani, hanno ricadute pesantissime sull’occupazione, rendendo necessaria una risposta immediata da parte della dirigenza.

Richiesta di azioni concrete

In un contesto così delicato, i rappresentanti politici hanno chiesto al governo di intervenire tempestivamente per tutelare gli interessi nazionali. La situazione attuale richiede un piano industriale adeguato, che possa garantire non solo la sopravvivenza di Stellantis, ma anche la salvaguardia dei posti di lavoro. Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha sottolineato che le dimissioni di Tavares non sono sorprendenti, ma evidenziano una crisi profonda e una mancanza di visione strategica. La richiesta è chiara: Elkann deve assumersi la responsabilità di chiarire il futuro dell’azienda e collaborare con il governo per sviluppare un piano industriale serio e sostenibile.