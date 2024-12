Un momento critico per Stellantis

La recente crisi che ha colpito Stellantis, culminata con le dimissioni dell’amministratore delegato Carlos Tavares, ha sollevato un’ondata di preoccupazioni tra i politici e i sindacati italiani. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera, ha espresso la necessità di un’audizione del presidente John Elkann per discutere le strategie future dell’azienda. La situazione è particolarmente allarmante considerando che, per la prima volta dagli anni ’50, la produzione negli stabilimenti italiani è prevista scendere a poco più di 300.000 veicoli, a fronte di una capacità produttiva di quasi un milione e mezzo.

Le richieste di audizione e il ruolo del governo

Le dimissioni di Tavares hanno spinto i capigruppo delle opposizioni a richiedere un incontro urgente con Elkann. In una nota congiunta, hanno sottolineato che il settore automotive, già in crisi, non può permettersi ulteriori ritardi. Le decisioni strategiche di Stellantis, come il ridimensionamento degli stabilimenti, hanno ripercussioni dirette sull’occupazione e sulla competitività industriale del Paese. È fondamentale che Elkann venga a riferire in Parlamento per chiarire i piani dell’azienda e le azioni che intende intraprendere per tutelare gli interessi nazionali.

Un futuro incerto per l’industria automobilistica

La crisi di Stellantis non è solo un problema aziendale, ma rappresenta una sfida per l’intero settore automotive in Italia. I senatori del Partito Democratico hanno evidenziato l’urgenza di un confronto parlamentare sul futuro dell’azienda e sull’industria automobilistica nel suo complesso. La mancanza di un piano industriale chiaro e le recenti dimissioni di Tavares hanno alimentato il timore che l’azienda possa non avere una direzione strategica solida. È essenziale che il governo italiano riconsideri le politiche industriali e gli investimenti nel settore, per garantire un futuro sostenibile e competitivo per l’automotive nel Paese.