Per mesi si è discusso ampiamente dell’episodio che ha visto coinvolti Fedez e Cristiano Iovino in una rissa all’interno di una discoteca, oltre all’aggressione di un personal trainer vicino all’abitazione del cantante. Sono circolate molte voci e sono stati diffusi diversi video, purtroppo poco chiari e che rendevano difficile identificare il noto barista di Ilary Blasi. Recentemente, il principale attore di questa vicenda ha parlato con un inviato di Striscia la Notizia.

Le nuove rivelazioni sull’episodio

Nelle ultime settimane, un’inchiesta sulle curve e sugli ultras ha rivelato nuovi dettagli, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno. Si legge che: “Fedez è stato bloccato, e gli hanno detto ‘ma perché devi comportarti così?’ mentre lo spingevano. Lui ha reagito dicendo ‘va a quel paese’ e l’altro gli ha risposto ‘ma che vuoi?’. A quel punto, Fedez lo ha schiaffeggiato. Rosiello è intervenuto subito, mettendolo a terra, e mentre era a terra, un amico di Iovino lo ha colpito. Sembrava fossero in compagnia di un altro rapper, Taxi B… Non ho idea di come sia iniziato tutto questo…”. Inoltre, si aggiunge: “Fedez aveva intenzione di chiarire, ma Rosiello gli ha avvertito che l’altro non era lì per parlare… Rosiello lavorava con Taxi B e c’erano i buttafuori di quest’ultimo. Quell’individuo è stato aggredito… È normale pensare ‘perché mi spingi?’, considerando poi che Fedez ha riportato seri danni, ha perso dei denti e ha subito anche altre lesioni…”.

Le dichiarazioni di Cristiano Iovino

Cristiano Iovino ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Striscia la Notizia.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Fedez avrebbe affermato: “LascFatemi in pace che lo faccio fuori! Sono di Rozzano”. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Cristiano Iovino, chiedendogli se il rapper di Milano lo avesse risarcito e se fosse vero che aveva perso uno o più denti. L’uomo, che lavora insieme alla Blasi, ha replicato: “Non è affatto così. Nessuno mi ha mai rotto un dente: se si è rotto un dente, non era il mio. E Fedez avrebbe comprato il mio silenzio? Ma di che soldi parlate, per favore”.

Questa sera, il servizio completo verrà trasmesso a Striscia la Notizia.