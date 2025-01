I vigili di fuoco stanno operando sul crollo di un muro di contenimento che è caduto in Via dei 5 Santi a Genova. Gli uomini sono impegnati nella ricerca di eventuali persone ferite sotto le macerie.

Crollo muro a Genova: ricerche on corso per escludere la presenza di feriti

I vigili del fuoco sono attualmente al lavoro a Genova, nel quartiere Legaccio dove, a causa del forte maltempo, è caduto un muro di contenimento in Via dei 5 Santi. Gli uomini stanno scavando al fine di escludere la presenza di persone ferite sotto le macerie. I detriti, inoltre, hanno colpito anche diverse automobili parcheggiate.

Crollo muro a Genova: in arrivo un escavatore per velocizzare le operazioni di messa in sicurezza

A causa del forte maltempo che questa notte ha colpito la Liguria, un muro di contenimento è crollato in Via dei 5 Santi a Genova. I vigili del fuoco sono attualmente sul posto per escludere la presenza di feriti, intanto è in arrivo un escavatore al fine di velocizzare le operazioni di messa in sicurezza, ovvero per rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada. Le condizioni metereologiche intanto sembrano in miglioramento.