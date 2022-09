Roma, 20 set. (askanews) – Maurizio Crozza per la prima volta nei panni del neo incoronato Re Carlo III alle prese con le “reali” difficoltà della vita quotidiana per fortuna al suo fianco c è la Regina Consorte Camilla. È uno dei nuovi personaggi che Crozza presenterà nella nuova stagione di Fratelli di Crozza in onda da venerdì 23 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+.

Live streaming ed episodi completi su discovery+