Csc: Amato (M5s), 'dimissioni Castellitto ennesimo capitolo gestione disastrosa cultura'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Le dimissioni di Sergio Castellitto sono l'ennesimo capitolo della saga di questo governo e del suo sventuratissimo rapporto con la cultura. In Parlamento abbiamo costantemente chiesto conto delle spese pazze e in generale della gestione dissennata del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con consulenze alla moglie di Castellitto e l'assunzione del suo agente per un ruolo che nemmeno è previsto dallo statuto. Ebbene solo pochi giorni fa il sottosegretario Mazzi, che è ormai il vero ministro ombra con molto più potere di Alessandro Giuli, perso nell'infosfera, è venuto in Parlamento per tranquillizzarci dicendo che tutti i vari fronti su cui Castellitto era coinvolto si sarebbero chiariti senza problemi. Solo dopo abbiamo scoperto l'avvio di una ispezione da parte del MiC e oggi arriviamo alle dimissioni di Castellitto". Lo dichiara in una nota Gaetano Amato, deputato del Movimento 5 stelle.

"Che dire? Anche l'amichettismo davanti alle evidenze deve arrendersi. resta l'amaro in bocca per la gestione di una istituzione culturale di assoluto prestigio come il Csc trattata come agenzia di viaggi e di collocamento degli amici del governo", conclude.