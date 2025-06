Csm: Parlamento in seduta comune a settembre per sostituire Natoli, a luglio ...

Csm: Parlamento in seduta comune a settembre per sostituire Natoli, a luglio ...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Sarà definito a settembre il giorno della convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un componente di nomina parlamentare Csm al posto di Rosanna Natoli, la consigliera laica prima sospesa e poi dimessa dall'organismo. Nel corso del me...