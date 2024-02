Cultura: Mattarella, 'lingua elemento di coesione e senso appartenenza'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La lingua italiana racchiude valori identitari in cui si riflettono tradizioni, costumi e le culture che uniscono la nostra comunità. È un intenso elemento di coesione, generatore di quel senso di appartenenza che accomuna anche i tanti connazionali al...

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "La lingua italiana racchiude valori identitari in cui si riflettono tradizioni, costumi e le culture che uniscono la nostra comunità. È un intenso elemento di coesione, generatore di quel senso di appartenenza che accomuna anche i tanti connazionali all’estero e quanti riconoscono nella lingua e nella cultura italiane un valore universale. Un patrimonio culturale vivente e dinamico, che si rinnova a fronte delle trasformazioni globali, custodendo, al contempo, la memoria del passato". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla seconda edizione del Festival "LaLinguaMadre-La Lingua che conviene", esprimendo "apprezzamento per il proposito di divulgare l’idea della lingua italiana oltre il ruolo di mero strumento di comunicazione".