Due ragazze sono morte in un incidente stradale avvenuto a Vezza d’Alba, in provincia di Cuneo. Il conducente dell’automobile stava guidando ubriaco.

Cuneo, morte due ragazze in incidente stradale

Nella giornata di mercoledì 17 aprile, a Vezza d’Alba, in provincia di Cuneo, due ragazze sono morte in un incidente. Le vittime sono due turiste tedesche di 35 e 32 anni, che viaggiavano su un’Audi A5 guidata da una terza persona che è stata arrestata per omicidio stradale aggravato. Si tratta di un 36enne che viaggiava a forte velocità e guidava ubriaco.

Incidente a Vezza d’Alba: il conducente era ubriaco

Secondo quanto ricostruito, il conducente viaggiava a forte velocità e ha perso il controllo del mezzo. Il 36enne è risultato con un tasso alcolemico di 1,7, più di tre volte superiore al tasso consentito, ed è piantonato all’ospedale di Verduno. A bordo dell’auto era presente una quarta persona, un uomo di 36 anni residente in Germania, che è rimasto ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.