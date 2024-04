Cura domiciliare per anziani: quando rivolgersi a un professionista

La cura domiciliare per anziani è il servizio ideale per occuparsi di soggetti fragili. Tutti i motivi per rivolgersi a un professionista.

Come occuparsi di un anziano che ha bisogno di un’assistenza continuativa? Un soggetto fragile con una salute cagionevole in cui si debbono controllare sia i parametri vitali, le terapie e gli effetti dei medicinali?

Tante persone, coniugi o figli, famiglie che hanno delle persone anziane di cui occuparsi, spesso si ritrovano in situazioni che sono estremamente difficili da gestire. Sia perché modificano totalmente la loro quotidianità oppure occupano un tempo che si deve dedicare al lavoro. Però anche perché si hanno delle malattie e patologie sconosciute da gestire.

Nessuno di noi nasce medico o con competenze mediche ed infermieristiche. Occorre un minimo di esperienza e conoscenza del malessere che si ha o che ha l’anziano/a in questione. Improvvisarsi specialisti rischia di creare un peggioramento.

La Cura domiciliare per anziani è un ottimo servizio in cui potete avere un professionista di fiducia che possa supportare la persona in questione. Non solo si comprende come comportarsi, cosa fare in caso di immediata urgenza oppure avere un professionista da chiamare quando realmente non riuscite a gestire il tutto.

TRATTAMENTI MEDICI E RIABILITATIVI

Le cure a domicilio per anziani sono mirate a migliorare la qualità della vita del soggetto. Ci sono persone autonome, altre totalmente dipendenti, chi ha malattie gravi oppure che si debbono controllare e ancora chi deve seguire delle terapie o ha bisogno di fare movimento.

I trattamenti medici o infermieristici sono utili per migliorare la salute o stabilizzarla. Invecchiando sono molte le malattie che si rischia di sviluppare ed occorre che ci sia un’attenzione a terapie e farmaci. alcuni di essi possono avere reazioni immediate ed altre invece sono più lente, ma continuative. Un medico a domicilio fa delle visite specifiche sui soggetti anziani. Controlla sia la salute che poi la sua abilità cognitiva. Ciò consente di valutare se la terapia e efficace.

Ovviamente i trattamenti medici sono persino quelli in ci si è costretti a cambiare flebo o fare iniezioni al soggetto anziano. Il tutto per garantire una stabilità di salute.

Le persone di una certa età sono particolarmente pigre e tendono a non muoversi o a muoversi poco. L’attività riabilitativa da avere a casa indica massaggi, ginnastica dolce oppure vere e proprie sessioni studiate per la riabilitazione. La perdita del tono muscolare non deve essere eccessiva e quindi ci sono professionisti che offrono cure e terapie riabilitative da fare direttamente a casa.

Servizio socio-assistenziale

Nelle cure domiciliare per anziani ritroviamo poi i servizi di socio-assistenza. Per esempio cura dell’igiene personale, accompagnamento di visite mediche, analisi o per passeggiare e fare movimento. Ci si assicura che il soggetto si nutra e si facciano dei dialoghi in modo da mantenere attiva la mente e la socialità del soggetto in questione. Insomma si hanno dei servizi che sono utili per avere una normalità sociale.

Dato che le persone di una certa età tendono a isolarsi e quindi a non avere più confronti con altrui soggetti, occorre che essi vengano “spinti” a parlare o ad essere stimolati. Dunque è importante che nelle cure a domicilio ci siano anche questi servizi.