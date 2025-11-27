Cuticole e pellicine: come mantenerle sane nel tempo

Le cuticole e le pellicine sono elementi fondamentali per la salute delle unghie, anche se spesso vengono trascurate. Quando non ricevono le giuste attenzioni, tendono a seccarsi, sollevarsi o diventare dolorose, compromettendo non solo l’aspetto estetico ma anche la naturale barriera protettiva dell’unghia. Nei paragrafi che seguono, vedremo come piccoli gesti quotidiani e l’uso di prodotti mirati possano fare la differenza nel mantenerle idratate, nutrite e al riparo da infiammazioni.

Cuticole e pellicine

Le cuticole svolgono un ruolo di difesa: proteggono la base dell’unghia da batteri e agenti esterni. Se si seccano o vengono rimosse in modo troppo aggressivo, perdono questa funzione e diventano più vulnerabili a screpolature e microlesioni. Anche lavaggi frequenti con detergenti troppo sgrassanti, l’uso di smalti o gel aggressivi e la mancanza di una crema idratante contribuiscono al loro deterioramento. Durante l’inverno, poi, il freddo accentua la secchezza.

Quando le cuticole si sollevano, diventano arrossate o doloranti, è un segnale che indica disidratazione o irritazione. Anche le pellicine che si strappano facilmente sono sintomo di squilibrio, spesso causato da gesti impulsivi come mordicchiare o tirare la pelle, con il rischio di piccole infezioni.

Cuticole e pellicine: consigli

La cura delle cuticole e pellicine passa soprattutto dall’idratazione costante. Applicare quotidianamente un olio specifico per cuticole o una crema nutriente permette di mantenerle morbide e flessibili. È utile anche proteggere le mani durante le pulizie domestiche e scegliere detergenti più delicati per evitare che la pelle si secchi troppo in fretta.

Bere sufficiente acqua, proteggere le mani dal freddo e limitare l’uso eccessivo di gel e smalti aiuta a ridurre irritazioni e screpolature. Un trattamento settimanale con maschere o impacchi nutrienti, inoltre, può rinforzare ulteriormente la zona.

Cuticole e pellicine: le migliori soluzioni su Amazon

Su Amazon si trovano diverse soluzioni pratiche per la cura quotidiana di cuticole e pellicine. Nel paragrafo che segue, abbiamo realizzato una lista in cui trovare i prodotti migliori per la loro cura e salute, alla migliore offerta.

Sally Hansen – Rimuovi Cuticole Instantaneo Instant Cuticle Remover – Formula Sciogli Cuticole ad Azione Rapida – 30 ml

Un rimuovi-cuticole ad azione rapidissima che ammorbidisce pellicine e ispessimenti in pochi secondi. La formula, arricchita con elementi lenitivi, facilita la rimozione senza irritare la zona. Ideale per mantenere le cuticole pulite e ordinate con un gesto veloce.

LALILL Olio per Cuticole e Unghie 75ml – Lampone – Flacone con Pipetta – Idratante, Rigenerante – Uso Professionale e Domestico

Olio idratante e rigenerante con profumazione fruttata al lampone, ideale per mantenere cuticole morbide e unghie più forti. La pipetta permette un’applicazione precisa e igienica, rendendolo adatto sia per l’uso professionale che per la routine a casa.

Sally Hansen Trattamento Intensivo Idratante Cuticle Massage Cream, Crema per Cuticole, 8 g

Una crema nutriente pensata per rigenerare cuticole secche e sensibili. La texture morbida si assorbe facilmente e dona un’idratazione profonda, lasciando la zona più elastica e protetta. Perfetta per l’uso quotidiano e per prevenire screpolature.