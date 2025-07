Cura dei capelli in estate: i consigli per proteggerli dai danni del sole

Prendersi cura dei capelli in estate è essenziale per mantenere la chioma sana, idratata e lucente durante la stagione calda. Sole, cloro, salsedine e lavaggi frequenti possono mettere a dura prova la fibra capillare, rendendo i capelli più fragili. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggerli in estate, preservandoli anche oltre la bella stagione.

Cura dei capelli in estate

Durante l’estate, prendersi cura dei propri capelli è fondamentale. Il sole, la salsedine, il cloro e i lavaggi frequenti, infatti, possono danneggiare la struttura capillare e ridurne l’idratazione naturale.

Conoscere i rischi stagionali aiuta a proteggere meglio i capelli, ma la verità è che andrebbero curati tutto l’anno. Molti adattano la skincare routine al cambio di stagione, ma tendono a trascurare i capelli, che invece necessitano di attenzioni specifiche.

Cura dei capelli in estate: consigli pratici

In estate, tra sudore e giornate al mare, ci si lava più spesso, ma l’acqua eccessiva può erodere le proteine naturali del capello e compromettere il colore. La soluzione? Shampoo e balsamo nutrienti, in grado di reintegrare proteine e idratazione a ogni lavaggio.

Così come proteggiamo la pelle, dovremmo schermare anche i capelli dai raggi UV. Il sole ha lo stesso effetto di una fonte di calore diretta: li secca, li schiarisce e ne aumenta la porosità. Indossare un cappello a tesa larga e usare prodotti con filtro UV è una protezione indispensabile.

Anche l’uso di piastre e phon va gestito con attenzione. È meglio non superare i 200° e ridurne l’uso nei periodi caldi. Infine, attenzione alle acconciature. Treccia e chignon sono comodi e freschi, ma se usati sempre possono indebolire il capello. Alternare lo styling e lasciare i capelli sciolti ogni tanto aiuta a mantenerli sani.

Cura dei capelli in estate: le soluzioni migliori su Amazon

La cura dei capelli in estate non può essere efficace se non si utilizzano i prodotti più adatti. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Biopoint Styling – Spray Termoprotettore Capelli, Protezione fino a 230° dal Calore di Phon, Piastra e Arricciacapelli, con Filtri UV, 200 ml

Il Biopoint Spray Termoprotettore Styling crea una barriera efficace contro il calore fino a 230°C di phon, piastra e arricciacapelli, preservando la struttura del capello. Grazie ai filtri UV, protegge anche dai raggi solari, ideale per l’estate. La sua formula leggera non appesantisce e lascia i capelli morbidi e luminosi.

Herbal Essences Maschera per Capelli al Profumo di Cocco, Idrata i Capelli Molto Secchi, 300ml

La Maschera Herbal Essences al Cocco dona un’intensa idratazione ai capelli molto secchi, restituendo morbidezza e lucentezza grazie alla sua formula ricca e cremosa. Il profumo avvolgente di cocco regala una sensazione estiva, mentre gli ingredienti botanici certificati rendono il trattamento delicato ed efficace. Ideale dopo sole, mare e piscina.

Aussie SOS Maschera Ristrutturante Supercharged Repair 500ml per Capelli Secchi e Danneggiati, Ripara e Protegge, Donando Capelli Morbidi, Lisci e Idratati per 100 Ore, Formula Vegana

La Aussie SOS Supercharged Repair Maschera è pensata per capelli secchi e danneggiati che hanno bisogno di una rigenerazione profonda. Arricchita con superfood australiani come olio di macadamia, pesca selvatica ed estratto di foglie di manuka, nutre e ripara la fibra capillare, lasciando i capelli morbidi, lisci e idratati fino a 100 ore. La sua formula vegana e cruelty free la rende perfetta per una routine estiva consapevole e efficace.