Cutro, De Luca: "Per anni ha detto di voler fare il blocco navale. Era solo vergognosa demagogia"

"Quando ci sono centinaia di persone alle prese con la morte bisogna intervenire per salvarle. Una considerazione amara: è sempre bene ricordare ai nostri cittadini la differenza tra le parole e i comportamenti. C'è stato qualcuno che in Italia per anni ha detto che per affrontare il problema dei migranti bisognava fare il blocco navale". Così il presidente De Luca ricorda ai cittadini le proposte che Giorgia Meloni faceva quando era all'opposizione: "Che belle parole! Che immagine di durezza, che grande capacità di risolvere in maniera semplice i problemi. E adesso? Giorgia, perché non lo fai il blocco navale? Erano tutte parole demagogiche per strappare qualche voto"