Cybersicurezza: Renzi, 'telefoni autorità on line, Frattasi lasci e al suo posto vada Gratteri'

Roma, 8 apr (Adnkronos) – "A proposito di influencer: vi ricordate quando ho scritto che siamo diventati un Paese groviera perché il Sottosegretario Mantovano ha preteso di nominare alla guida dell’autorità Cyber un prefetto digiuno di esperienza tecnologica, premiato solo perché suo amico? Bene. Oggi Il Fatto Quotidiano – non propriamente la mia lettura preferita – dimostra come i numeri di telefono delle autorità italiane siano reperibili liberamente su Internet". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"E l’autorità cyber che fa? Assume a più non posso ma non riesce a controllare nulla. Perché quando scegli sulla base dell’amichettismo e non del merito finisce che siamo tutti più a rischio. Spero che il prefetto Frattasi, brava persona ma non adatta a guidare la Cybersicurezza, lasci subito l’incarico e al suo posto vada uno come Nicola Gratteri -prosegue il leader di Iv-. Mi auguro che sia apprezzato che accanto alle critiche facciamo sempre delle controproposte, sui dazi come sulla cyber. Come su tutto il resto".