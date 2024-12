Da pasticceria Fiasconaro panettone con Natività per Jill Biden

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) – Un panettone da dieci kg con la raffigurazione della Natività del Gagini“ e una pignolata, tipico dolce messinese, con la forma della Sicilia. Sono alcuni dei doni preparati dalla nota pasticceria Fiasconaro, pluripremiato nel mondo, per la First Lady, Jill Biden. L'anno scorso Nicola Fiasconaro è stato ospite nella Casa Bianca per la Festa di Natale. "Con gli Stati Uniti ho una rapporto culturale ed imprenditoriale ma anche diplomatico e abbiamo aperto questo cantiere e dopo 4 anni stiamo riuscendo a far venire la First lady”, dice Fiasconaro. “Durante il Natale 2023 – prosegue – ero ospite alla Casa Bianca e ho conosciuto la First Lady e ho avuto l’occasione di manifestarle il mio invito a venire qui. Io dal 2020 mi sono impegnato a fare da Trade Union culturale e abbiamo lavorato con o componenti del comitato di Gesso per fare in modo che ci sia una festa per la presidente americana”.