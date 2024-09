Da persone a stretto contatto con Beppe Grillo, arriva la voce che Conte aspira ad escluderlo dal M5s.

Tensioni nel Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo è irritato per una lettera ricevuta da Giuseppe Conte, considerata dal fondatore del M5S come una minaccia velata. Inoltre, Grillo si ritiene deluso dalle decisioni di Conte, inclusa l'ultima iniziativa con l'Avs e il PD Schlein. Secondo Grillo, il progetto della Constituente è un pretesto per escluderlo e per permettere a Conte di creare un suo partito. Infine, se la lettera dovesse essere pubblicata, potrebbe danneggiare la reputazione di Conte.