Daily Crown: Harry e la scelta etica di rinunciare alla caccia, grazie all'influenza di Meghan

Londra, 11 nov. (Adnkronos) – Il principe Harry ha dovuto cambiare, e molto, dopo il suo matrimonio con Meghan Markle. Da cacciatore entusiasta qual era un tempo, il duca di Sussex – già fotografato con un bufalo d'acqua che aveva ucciso nel 2005 – prese la decisione etica di rinunciare agli sport sanguinari che la moglie non approvava, vendendo poco dopo le nozze due fucili realizzati a mano del valore stimato di 50.000 sterline (oltre 60.000 euro), rinunciando in questo modo a un regalo molto amato.

La vendita avvenne prima che Meghan e Harry lasciassero il Regno Unito per il Canada e si trasferissero successivamente a Los Angeles. Le armi da fuoco Purdey furono acquistate da un acquirente anonimo, un conoscente del quale ha riferito al Sun: "Le ha comprate perché le voleva, non perché appartenessero a Harry, ma è stato piuttosto contento quando l'ha scoperto. Sono esemplari bellissimi e lui ne è molto soddisfatto, ma non è il tipo di persona che vuole vantarsi del legame di questi oggetti con i reali".

Ad aprile 2020, la primatologa britannica Jane Goodall aveva affermato di credere che Harry avrebbe rinunciato definitivamente alla caccia grazie all'influenza di Meghan. La scienziata è un'amica della coppia ed è stata ospite nella loro ex casa, Frogmore Cottage a Windsor. Parlando a Radio Times, aveva affermato che il principe Harry e suo fratello il principe William sono paladini del mondo naturale, "tranne che cacciano e sparano. Ma penso che Harry smetterà perché a Meghan non piace cacciare, quindi sospetto che per lui sia finita".