Daily Crown: l'esperto, 'troppo imbarazzante per Carlo invitare Harry a Natale'

Washington, 27 dic. (Adnkronos) – Un invito a Sandringham per il principe Harry e Meghan Markle avrebbe messo "a disagio" gli altri membri della famiglia reale. Lo ha detto al Mirror la biografa reale Ingrid Seward, secondo cui "re Carlo avrebbe adorato l'opportunità di vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet, ma sapeva che invitare Harry e Meghan sarebbe stato imbarazzante per il resto della famiglia. Quindi, non c'è stato un invito ufficiale".

Si pensa che il principe Harry e Meghan Markle si stiano godendo le festività natalizie a Los Angeles con i loro due figli e la mamma di Meghan, Doria Ragland. Invece di una funzione religiosa e un pranzo di Natale tradizionale, il Natale di Harry sarebbe stato completamente diverso da quelli passati. La Seward ritiene inoltre che Meghan abbia personalmente addobbato la loro casa di Montecito per Natale. Ha aggiunto: "Non sarebbe una bella cosa se Meghan, che si pubblicizza come la casalinga americana per eccellenza, assumesse qualcuno per addobbare la sua casa e decorare il suo albero. L'avrà fatto lei stessa e avrà realizzato la casa di pan di zenzero come da tradizione americana".

"Avranno scelto un albero tra le file di pini natalizi in uno dei negozi locali. La loro casa e il giardino saranno addobbati con luci natalizie. I ricchi residenti di Montecito assumono interior designer per decorare le loro case e i loro alberi alla perfezione". Dal suo matrimonio con Meghan Markle nel 2018, Harry ha trascorso, nello stesso anno, solo un Natale a Sandringham. Quest'anno, quello nel Norfolk è stato un Natale movimentato, poiché re Carlo ha riunito 45 membri della sua famiglia per i festeggiamenti nel Norfolk.