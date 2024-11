Dalla Grande Muraglia ai grattacieli di Shanghai: ecco perché prendere un volo per la Cina

Prendere un volo per la Cina significa scoprire un mosaico di paesaggi naturali, città antiche, tecnologie futuristiche e un patrimonio culturale che ha attraversato millenni di storia. Questo vasto Paese offre una combinazione unica di scenari mozzafiato e di tesori architettonici che si estendono dalle vette montuose innevate del Tibet fino ai grattacieli di Shanghai, dai deserti misteriosi ai campi di riso terrazzati.

Visitare la Grande Muraglia Cinese

Un volo per la Cina vi permetterà di recarvi a visitare la Grande Muraglia Cinese. Costruita originariamente nel III secolo a.C., si estende oggi per oltre 21.000 chilometri attraversando valli e montagne. Questa maestosa struttura, nata come baluardo di difesa, testimonia l’ingegno e la tenacia del popolo cinese.

Vedere un panda con i propri occhi

Sono pochi i luoghi nel mondo in cui è possibile vedere un panda. Uno di questi è la Base di Ricerca e Allevamento dei Panda Giganti a Chengdu. Questa riserva si dedica alla conservazione di questo splendido orso bianco e nero, animale simbolo della Cina. È perciò il posto ideale per vedere i panda da vicino all’interno del loro habitat naturale.

L’Esercito di Terracotta a Xi’an

Un altro valido motivo per prendere un volo per la Cina? In questo magnifico Paese è possibile ammirare il famoso Esercito di Terracotta. Scoperto casualmente nel 1974, è considerato uno dei più grandi ritrovamenti archeologici del mondo.

Situato nella città di Xi’an, è composto da migliaia di statue di guerrieri, ciascuna con tratti unici, realizzate per accompagnare il primo imperatore della Cina, Qin Shi Huang, nell’aldilà. Questo luogo suggestivo è in grado di regalare ad ogni visitatore una visione tangibile della potenza e dell’importanza storica dell’impero cinese.

Shanghai: una città tra storia e modernità

Il quartiere del Bund a Shanghai è un museo a cielo aperto che testimonia la storia coloniale della città. Il contrasto tra i suoi edifici storici e i grattacieli moderni del distretto di Lujiazui, come la Shanghai Tower e la Oriental Pearl Tower, offre una prospettiva sui contrasti e sull’evoluzione della Cina, un Paese che continua a guardare al futuro senza però dimenticare le sue radici.

Alcuni consigli prima di prenotare un volo per la Cina

Esplorare la Cina richiede un viaggio di almeno 10-12 giorni per riuscire a vedere le principali attrazioni. Per chi, invece, desidera scoprire anche luoghi meno turistici e vivere la vera essenza della cultura cinese, si consiglia un soggiorno di minimo 15 giorni, il tempo ideale per riuscire ad esplorare con calma il Paese in tutte le sue straordinarie sfaccettature.

Inoltre, prima di partire, può essere utile conoscere anche alcuni aspetti del galateo locale. Per esempio, è considerato segno di rispetto accettare i biglietti da visita e i regali con entrambe le mani. Anche parlare a bassa voce in luoghi pubblici è molto apprezzato, nonché utilizzare le bacchette con attenzione durante i pasti, evitando di infilarle verticalmente nel cibo, poiché questo gesto è associato ai riti funebri.