Danilo Iervolino all'OSA 2024: "Imprenditori, abbiate coraggio"

Milano, 13 nov. (askanews) – Da proprietario della società calcistica della Salernitana, della casa editrice BFC Media e da protagonista di tante altre avventure come imprenditore, quale ospite migliore per OSA 360 2024 rispetto a Danilo Iervolino? Dalle parole con gli altri imprenditori ai consigli dispensati sul palco, lanciato un messaggio molto preciso sulla voglia di sognare e raggiungere grandi obiettivi: “È stata un’esperienza energetica, una grande carica che si respirava dal palco. Una platea di migliaia di persone trasferisce tanto. Le chiavi del successo sono sempre quelle del coraggio: rispetto verso se stessi, il proprio talento e il tempo che ognuno deve allocare in maniera ottimale ed efficiente. Anche per creare una community che possa rappresentare una rete di protezione e comunque delle opportunità e delle occasioni. La ciliegina è il coraggio: lanciare il cuore oltre all’ostacolo, non essere omologati e avere quel sangue passionale e furibondo che permette di fare le cose al massimo delle proprie capacità”.