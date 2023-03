David di Donatello, una sfida a 5, con "Esterno notte" in testa

Roma, 30 mar. (askanews) – È “Esterno notte” di Marco Bellocchio il film che ha ottenuto il maggior numero di candidature al David di Donatello. Il film su Aldo Moro interpretato da Fabrizio Gifuni arriverà alla cerimonia di premiazione della 68esima edizione, il 10 maggio, con ben 18 nomination, fra cui quella per miglior film, regia, sceneggiatura originale, produttore, attore protagonista. Ma quest’anno sono cinque i film che approderanno alla serata trasmessa da Rai1 forti di un ottimo successo nelle sale e che si contenderanno i premi più importanti: oltre a “Esterno notte” ci sono “La stranezza” e “Otto montagne”, entrambi con quattordici nomination, “Il signore delle formiche” con undici e “Nostalgia” con nove.

I rispettivi autori, Bellocchio, Roberto Andò, Félix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, Gianni Amelio, Mario Martone, si contenderanno il premio per miglior film e miglior regista. Per quanto riguarda gli attori protagonisti solo Pierfrancesco Favino, interprete principale del film “Nostalgia”, non figura nella cinquina: candidati al David per migliore attore sono infatti Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio per “Il signore della formiche”, Ficarra e Picone, che ottengono una candidatura unica per il film “La stranezza”, mentre Alessandro Borghi e Luca Marinelli ne hanno una ciascuno per “Otto montagne”.

Nella cinquina delle migliori attrici protagoniste sono candidate Margherita Buy, che nel film di Bellocchio interpreta la moglie di Moro, Penelope Cruz, magnifica interprete del film di Emanuele Crialese “L’immensità”, Benedetta Porcaroli per “Amanda”, Barbara Ronchi per “Settembre” e Claudia Pandolfi per il film di Virzì “Siccità”.