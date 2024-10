Davide Casaleggio critica il M5s: un movimento tradito

Il disincanto di Davide Casaleggio

Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, ha recentemente espresso il suo profondo disappunto riguardo l’attuale direzione del partito. Durante un’intervista su Rainews24, ha affermato che il M5s di oggi non rappresenta più gli ideali originari. “Assolutamente no – ha dichiarato – è rimasto giusto il nome, secondo me dovrebbe essere cambiato anche quello, e anche il simbolo e tutto il resto”. Queste parole evidenziano un forte senso di distacco e una critica aperta verso l’evoluzione del movimento.

Una nuova visione per il M5s

Casaleggio ha sottolineato la necessità di una nuova esperienza politica, con ideali freschi e una storia rinnovata. Secondo lui, il Movimento dovrebbe distaccarsi dalle sue origini e costruire un’identità nuova, in grado di comunicare efficacemente con le persone. “Dovrebbe essere una nuova esperienza, con gli ideali che giustamente avranno e vorranno comunicare alle persone”, ha affermato, suggerendo che l’attuale leadership non riesce a rappresentare le aspettative della base.

Il ruolo di Giuseppe Conte

Un altro punto cruciale sollevato da Davide Casaleggio riguarda il ruolo di Giuseppe Conte, attuale leader del M5s. Casaleggio ha dichiarato che il movimento di suo padre è stato tradito, affermando: “Sicuramente non è stato capito”. Questa affermazione mette in luce una frattura profonda tra la visione originale del Movimento e le scelte politiche attuali. La critica di Casaleggio non si limita solo a Conte, ma si estende a tutto il gruppo dirigente, che secondo lui non riesce a mantenere viva la partecipazione attiva della base.