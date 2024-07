Protagonista della nuova puntata di OFF CAMERA è Davide Magnaghi, volto della prima edizione di Lol - Talent Show.

E’ stato uno dei protagonisti di Lol – Talent show con le sue recensioni e si è raccontato a OFF CAMERA tra lavoro e comicità. Davide Magnaghi ci ha spiegato come la comicità abbia sempre fatto parte di lui, a differenza della realtà dei social network che sono arrivati in un secondo momento come una sorta di strumento per veicolare la sua comicità.

