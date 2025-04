Dazi: Conte al Salone del Mobile, 'serve sostegno, non chiacchiere'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Oggi ho visitato il Salone del Mobile di Milano, una delle massime espressioni dell’eccellenza italiana: design, innovazione, tecnologia, qualità artigianale. Una produzione manifatturiera che tutto il mondo ci invidia. Queste imprese e questi artigiani sono i qualificati rappresentanti del 'fare di qualità' italiano nel mondo, integrano le filiere che rendono ancora grande l’Italia". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Non possiamo lasciarli ancora soli a lottare senza protezione di fronte all’impennata dei costi dell’energia collegata alle strategie fallimentari sulla guerra, di fronte a 24 mesi di crollo della produzione industriale e ora di fronte alle tante incertezze del Governo e dell’Europa di fronte ai dazi di Trump. Servono un’Italia e un’Europa con la schiena dritta, capaci di essere al loro fianco, negoziare in modo forte e risoluto, intervenire con un piano concreto di sostegno. Insomma servono soluzioni, non le solite chiacchiere".