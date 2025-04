Dazi: Gori a Meloni, 'Borsa Milano tracolla, sempre convinta non sia catastrofe?'

Roma, 4 par. (Adnkronos) - "Dazi americani, controdazi cinesi e la Borsa italiana tracolla: - 7,5%, come l’11 settembre. Bruciati in un giorno più di 60 miliardi. La nostra presidente del Consiglio, in ottimi rapporti con Trump, pensa sempre che non sia 'la catastrofe che alcu...