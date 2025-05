Dazi: Lupi, 'evitare guerra commerciale, puntare su competitività'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Bisogna assolutamente evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, evitando di strumentalizzare il tema per fini elettorali e optando invece per risposte razionali e non impulsive. L'Europa dovrebbe organizzarsi per aumentare la propria competitivit&agra...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Bisogna assolutamente evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, evitando di strumentalizzare il tema per fini elettorali e optando invece per risposte razionali e non impulsive. L'Europa dovrebbe organizzarsi per aumentare la propria competitività e attuare un rilancio strategico delle politiche economiche, concentrandosi su misure concrete e efficaci. Ciò richiede l'eliminazione dei dazi interni, un approccio pragmatico al Green Deal che sia realistico e non penalizzante per le imprese, il rilancio del mercato unico per favorire la libera circolazione di beni e servizi e una significativa semplificazione delle regole per ridurre gli oneri burocratici e favorire la crescita economica".

Lo dichiara il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.