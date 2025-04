Dazi: Misiani (Pd), 'Meloni segua esempio Sanchez e si rimbocchi maniche'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La richiesta della Meloni di sospendere il GreeDeal come risposta ai dazi di Trump equivale a buttare la palla in tribuna. Ieri la premier ha minimizzato l’impatto dei dazi, dicendo che 'non sono una catastrofe'. Dovrebbe provare a spiegarlo alle impr...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "La richiesta della Meloni di sospendere il GreeDeal come risposta ai dazi di Trump equivale a buttare la palla in tribuna. Ieri la premier ha minimizzato l’impatto dei dazi, dicendo che 'non sono una catastrofe'. Dovrebbe provare a spiegarlo alle imprese e ai lavoratori, mai così preoccupati per il loro futuro. Oggi prova a correggere il tiro gridando contro l’Europa". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd, in un post su Facebook.

"La verità è che la demenziale politica protezionista della destra americana sta provocando danni economici e sociali enormi ma il governo della destra italiana è arrivato totalmente impreparato e non sa dove andare a parare. Mentre però in Italia la Meloni e i suoi ministri chiacchierano a vanvera, in Europa altri si muovono".

"In Spagna, il premier Sanchez ieri ha annunciato un piano da 14 miliardi per sostenere le imprese colpite dai dazi. Oggi il ministro dell’economia ha convocato un tavolo di confronto con i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. Giorgia Meloni lasci perdere gli slogan populisti e si rimbocchi le maniche. Servono risposte concrete. E servono subito".