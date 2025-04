Dazi: Renzi, 'barzelletta che Meloni va da Trump e risolve problemi'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Meloni fa l'influencer e racconta la barzelletta che il 17 lei risolve tutto nell'incontro con Trump. È provincialismo. Non è così che fanno in Francia o in Uk. Questa storia è tipica del provincialismo italiano per cui da una s...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Meloni fa l'influencer e racconta la barzelletta che il 17 lei risolve tutto nell'incontro con Trump. È provincialismo. Non è così che fanno in Francia o in Uk. Questa storia è tipica del provincialismo italiano per cui da una settimana non si fa che dire: ora Meloni va da Trump e tratta per l'Europa. E dall'Europa dicono 'ma de che'. E poi Meloni va da Trump e tratta per l'Italia e Trump dice che tratta con l'Ue… Quello del 17 aprile è bilaterale, un normale incontro". Lo dice Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato.