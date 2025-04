Dazi: Renzi, 'un errore per tutti, Trump rischia di far perdere agli Usa la leadership'

Roma, 17 apr (Adnkronos) - "E' difficile immaginare quale sia lo sviluppo dell'incontro Trump-Meloni, non è semplice predire cosa fa Trump e non è chiaro quale idea Trump debba cambiare. Il punto è che i dazi sono un errore per gli Stati Uniti e per l'Unione ...

Roma, 17 apr (Adnkronos) – "E' difficile immaginare quale sia lo sviluppo dell'incontro Trump-Meloni, non è semplice predire cosa fa Trump e non è chiaro quale idea Trump debba cambiare. Il punto è che i dazi sono un errore per gli Stati Uniti e per l'Unione europea e sul dialogo la competenza non è dei singoli Paesi ma dell'Ue". Lo ha detto Matteo Renzi a Bloomberg Tv.

"Come ex premier dico che baciare l'anello a Trump non è il modo migliore per difendere l'interesse nazionale, ma il fatto di avere buone relazioni tra i sovranisti europei, con Meloni, e i sovranisti Usa, con Trump, penso che per il business italiano non sia un buon segnale -ha spiegato l'ex premier-. Perchè noi non abbiamo bisogno di sovranismo e protezionismo, il nostro Paese si basa sull'export, abbiamo bisogno della globalizzazione".

"Con questo approccio di Trump gli Stati Uniti rischiano di perdere il ruolo di leader globale nel mondo a favore di un mondo policentrico -ha proseguito Renzi-. Se Trump decide di mettere i dazi è normale che in Europa si guardi ad altri mercati, la Cina ovviamente, e la visita di Sanchez è un segnale, ma anche l'India, che è un Paese molto importante, e potenzialmente e in futuro anche l'Africa. Questo approccio di Trump, paradossalmente, rischia di creare nuove alleanze nel mondo e questo è un problema per Trump". Per il leader di Iv, "è normale che se la guerra commerciale continua rischia di creare cambiamenti non solo in economia ma anche in geopolitica, per questo dobbiamo lavorare tutti insieme per un accordo, Meloni, von der Leyen, Macron, e per un dialogo con Trump".