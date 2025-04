Dazi: Romano (Nm), 'ruolo Meloni cruciale in rapporto Usa-Ue'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Importantissimo segnale di distensione tra Usa e Ue in occasione dei funerali di Papa Francesco. La stretta di mano tra il presidente Donald Trump e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea con la promessa di rivedersi a breve può rappresentare una svolta nei rapporti tra Washington e Bruxelles in chiave antidazi e in tema di alleanze sui dossier Ucraina, Cina e Israele.

In questo contesto, il ruolo del nostro premier Giorgia Meloni è cruciale e non solo per il suo ottimo rapporto con l’inquilino della Casa Bianca ma anche per la sensibilità politica e la capacità di mediare dimostrate in queste settimane, confermando la vocazione e la tradizione diplomatica di un Paese come l’Italia". Lo dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati.