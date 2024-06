Ddl Sicurezza: Mauri (Pd), 'emendamento Lega scandaloso e incostituzionale, lo contrasteremo'

Roma, 1 giu (Adnkronos) – "L'emendamento della Lega che sottrae al Pubblico Ministero la possibilità di indagare sull'uso illegittimo delle armi è una delle tante norme scandalose che la destra vuole far passare con questo ddl. Una norma palesemente incostituzionale che contrasteremo in parlamento”. Lo dice il responsabile sicurezza del Pd, ex viceministro dell'Interno, Matteo Mauri.

“Invece di provare a trasformare l'Avvocatura dello Stato in una corpo di indagine giudiziaria solo per la Polizia il Governo pensi a pagare gli straordinari alle Forze dell'Ordine, fermi da 20 mesi, e a come aumentare il numero degli agenti. Questa è l'ennesima legge che non fa altro che inventare nuovi reati e aumentare le pene, senza mettere un solo in più euro. La vuota propaganda viene elevata a sistema", aggiunge Mauri.