De Luca candidato in Regione Campania: la nuova legge approvata apre alla possibilità di un terzo mandato. Le reazioni politiche e le sfide per la rielezione.

La Regione Campania ha approvato la possibilità di un terzo mandato per il presidente in carica, Vincenzo De Luca.

De Luca candidato Regione Campania: terzo mandato possibile per il governatore

La proposta di legge è passata con 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Sommese, ha chiarito che la legge prevede un limite di due mandati consecutivi per la presidenza, ma stabilisce che il conteggio inizi dal mandato attuale, permettendo quindi una potenziale terza candidatura per De Luca. Questo provvedimento allinea la Regione alla legge nazionale 165 del 2004, che limita a due i mandati consecutivi per i presidenti di Regione, ma consente un’eccezione se il calcolo dei mandati parte da quello in corso.

Regione Campania, De Luca candidato per la terza volta?

Il Partito Democratico ha subito manifestato la sua contrarietà, in una nota ufficiale, Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Pd nazionale, ha dichiarato che il partito non sosterrà una terza candidatura di De Luca, indipendentemente dal voto regionale.

La proposta ha ricevuto il sostegno della maggioranza di centrosinistra e della consigliera Valeria Ciarambino, mentre il centrodestra, il Movimento 5 Stelle e altri esponenti del gruppo misto si sono opposti, con un’astensione dalla consigliera Bruna Fiola (Pd). Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra, ha criticato la legge, definendola un provvedimento “ad personam” e sostenendo che si tratta di una mossa politica confusa, destinata a creare incertezze giuridiche e che potrebbe essere impugnata dal Governo.