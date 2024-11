Martedì 5 novembre, dalle 9:01 alle 16:59, è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale di FS, Trenitalia Tper e Trenord, indetto dalle principali sigle sindacali del settore.

Sciopero treni 5 novembre: tutto quello che c’è da sapere sulle corse garantite

L’agitazione potrebbe portare a cancellazioni e modifiche nei servizi, con possibili ripercussioni già prima e dopo l’orario dello sciopero.

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio hanno diritto a un rimborso: per i treni Intercity e Frecce, fino all’orario di partenza previsto; per i treni Regionali, entro le 24 ore precedenti l’inizio dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, rispettando la disponibilità di posti.

Informazioni dettagliate sui servizi e le variazioni sono disponibili sui canali online del Gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord, tramite il personale di Assistenza clienti e le biglietterie.

Sciopero dei treni 5 novembre, protesta di 8 ore: le corse garantite

Anche durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali, stabiliti in accordo con i sindacati e in conformità con la Legge 146/1990. I treni in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero potranno completare il percorso, se la destinazione è raggiungibile entro un’ora. In caso contrario, potranno fermarsi in una stazione precedente.

Per il trasporto regionale, i servizi minimi sono garantiti nelle fasce orarie di punta, dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali.