De Luca (Consulenti): '300 relatori e 75 eventi al Festival a Bologna da domani'

Bologna, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "300 relatori, 75 eventi in 8 aule. Sono numeri importanti quelli di questa tredicesima edizione del Festival, che ritorna in presenza. Un evento reso possibile dalla macchina organizzativa composta dallo staff della Fondazioni studi e dai rapporto sociali e istituzionali che il consiglio nazionale coltiva nel corso dell'anno".

Così Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Festival del lavoro che si terrà da domani a Bologna, organizzato dalla Fondazione e dal consiglio nazionale dei professionisti.

"Un Paese senza visione non può gestire il presente e la visione non può che farla la classe politica e sociale che si forma nel corso degli anni dell'università. Una delle aule del nostro Festival è dedicata all'orientamento che per noi è centrale.

Sono già centinaia i giovani iscritti e li aspettiamo per fare con loro un percorso importante. Li aiuteremo a impostare un cv, a orientarli verso il lavoro e su tanto altro", conclude.