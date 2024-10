Si parla di un possibile riavvicinamento tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo il magazine Diva e Donna, in edicola oggi, i due volti noti della TV potrebbero essere di nuovo insieme. Attualmente, entrambi sono senza partner: Stefano è alla guida di Affari Tuoi, mentre Alessia fa parte della giuria di Tale e Quale Show.

Dopo sei anni da quando si sussurrava di una relazione segreta durante L’Isola dei Famosi, quando lui era ancora con Belen Rodriguez, i due hanno avuto modo di incontrarsi di nuovo.

De Martino e Marcuzzi

Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma. I due conduttori, però, non hanno mai confermato queste insinuazioni, ribadendo che tra loro c’è solo un’amicizia. Recentemente, durante una puntata di Tale e Quale Show, si sono ritrovati: De Martino ha ricoperto il ruolo di giudice speciale affianco alla Marcuzzi. Tuttavia, si era parlato di un “saluto gelido” tra di loro, con Alessia visibilmente tesa. Considerando le ultime voci di gossip, questo imbarazzo potrebbe suggerire un nuovo legame tra i due, e non si esclude che, a seguito dell’incontro televisivo, possano essersi riavvicinati.

La verità dietro queste due celebrità

“Sono tornati insieme,” annuncia una rivista. Quale sarà la verità dietro queste due celebrità del gossip italiano e del mondo televisivo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Nel frattempo, dopo la separazione da Belen, De Martino non ha avuto relazioni ufficiali. Anche la Marcuzzi vive una situazione simile, avendo chiuso con Calabresi Marconi.

Stefano continua a godere del suo successo nel panorama televisivo italiano, lavorando per Rai. Ormai un volto noto del servizio pubblico, De Martino riceve esclusivamente feedback positivi come conduttore di Affari Tuoi.