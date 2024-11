Decarbonizzare trasporti pesanti, convegno Unem con Rie Bologna

Roma, 14 nov. (askanews) – Come decarbornizzare il trasporto pesante sia stradale che marittimo? Quali alternative abbiamo? Quale il ruolo dell’intermodalità? Se ne parlerà il 18 novembre presso il Centro Studi Americani in via Caetani 32 in occasione della presentazione dello studio “Dercabonizzare i trasporti pesanti. Prospettive dei segmenti stradale e marittimo”, realizzato da UNEM in collaborazione con il Rie di Bologna. Un evento a cui hanno collaborato Anita e Confirma e che ha avuto il patrocinio della Commissione europea, dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e del Ministero delle Infrastrutture e ei Trasporti, “Sarà una importante giornata di analisi e di dibattito – dice presidente di UNEM, Gianni Murano – su un tema centrale per l’economia del nostro Paese, alla presenza degli operatori del settore e diversi europarlamentari. Servirà anche a capire a che punto siamo e quali strumenti abbiamo, ma soprattutto a come evitare gli errori del passato e mantenere la competitività del sistema”.