Anche quest’anno arriva un nuovo decreto Omnibus che, come suggerisce il nome, include numerose misure che non hanno un filo conduttore tra loro. Al momento quella che abbiamo sotto mano è però soltanto una bozza, quindi non è da escludere che domani potrebbero arrivare delle modifiche da parte del Cdm, ma tra le probabili novità spicca anche un fondo per gli sfollati del crollo della Vele di Scampia.

Bozza del decreto Omnibus 2024: i fondi per le Vele di Scampia

Uno dei punti che spicca di più nella bozza è un contributo pensato per le famiglie sfollate delle Vele di Scampia a seguito del crollo avvenuto il 24 luglio. Stando a quanto viene riportato, i fondi potranno essere erogati fino al 31 dicembre 2025 ed il bonus varia in base al numero di persone presenti nel nucleo familiare ed ammonta a:

massimo di 400 euro per i nuclei monofamiliari

massimo di 500 euro per i nuclei composti da due persone

massimo di 700 euro per i nuclei composti da tre persone

massimo di 800 euro per i nuclei composti da quattro persone

massimo di 900 euro per i nuclei composti da cinque o più persone

Inoltre, la bozza sottolinea che sono previsti 200 euro in più in caso siano presenti nel nucleo familiare una persona con più di 65 anni di età o in caso di disabilità.

Bozza del decreto Omnibus 2024: il fondo per le emergenze nazionali

La bozza promette anche un rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali che vedrà un incremento di 150 milioni di euro per il 2024 e spiega anche da dove verranno prese queste risorse. Citando la stessa bozza: “Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di risorse emergenziali dedicate riversate sul predetto Fondo per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti“.

Bozza del decreto Omnibus 2024: il fondo per gli spettacoli dal vivo

Anche il fondo nazionale per gli spettacoli dal vivo subirà un rifinanziamento, anche se in misura più limitata, parliamo infatti di oltre 23 milioni di euro nel 2024.