Denny Mendez potrebbe tornare su Rai2 con "Star Bene Sul 2", Romina Power incerta per Sanremo e Milly Carlucci insiste per "Il Cantante Mascherato

Questa settimana, Giuseppe Candela ha trattato sul nuovo numero di A Lume di Candela, rilasciato su Dagospia, alcune incertezze e voci che circolano nei corridoi della Rai riguardanti Denny Mendez, Romina Power e Milly Carlucci. Esaminiamo i dettagli.

Denny Mendez potrebbe riemergere su Rai2 con un nuovo show

Secondo le informazioni di Candela, Denny Mendez potrebbe riemergere su Rai2 con un nuovo show intitolato provvisoriamente Star Bene Sul 2. Questo progetto sarebbe un programma di “branded content” finanziato dalla pubblicità, previsto per il sabato mattina. Tuttavia, ci sarebbero altri nomi in lizza, ma quello dell’ex Miss Italia sembrerebbe avere buone chances.

“Le fonti interne alla Rai indicano che nulla è stato confermato ufficialmente; il suo nome è nel mix, ma non è l’unico. […] Denny Mendez è in relazione con Gimmi Cangiano, parlamentare di Fratelli d’Italia e già noto per i suoi legami con Valeria Marini. I due sono stati recentemente oggetto di attenzione da parte del Movimento 5 Stelle per la scelta di conferirle la direzione del Carditello Festival 2024 in provincia di Caserta”.

Romina Power cauta sul Festival di Sanremo

Mentre Mendez sarebbe desiderosa di un ritorno, la situazione è diversa per Romina Power, che sembra più cauta. Infatti, Carlo Conti vorrebbe farla partecipare al Festival di Sanremo in abbinamento con Albano, ma mentre lui è entusiasta dell’idea, lei mostra riserve. “Il direttore artistico è disposto a considerarlo, ma in coppia con l’ex moglie Romina Power, la quale però avrebbe bisogno di un compenso significativo per accettare. Se Romina decidesse di partecipare, si troverebbe probabilmente a competere contro Elodie e Gaia. La prima necessita di vendere biglietti per riempire gli stadi, mentre la seconda è in cerca di una consacrazione dopo il successo estivo con “Sesso e Samba” insieme a Tony Effe”.

Milly Carlucci vuole ripristinare Il Cantante Mascherato

Alla fine, c’è un paragrafo dedicato a Milly Carlucci, la quale sembrerebbe “insistere” per ripristinare Il Cantante Mascherato la prossima primavera.

I risultati ascoltivi poco entusiasti e i costi sicuramente elevati avevano portato i dirigenti Rai a decidere contro una nuova edizione de “Il Cantante Mascherato”. Dopo il deludente esito di “Gli acchiappatalenti”, Milly Carlucci, ora sostenuta dal grande successo di “Ballando con le Stelle”, è tornata a combattere per riportare famosi e presunti tali sotto maschere stravaganti. Questo è emerso tra le righe in alcune sue interviste, nella quale ha anche accennato a possibili modifiche. In Viale Mazzini, tuttavia, molti nutrono scetticismi riguardo a questa iniziativa: riuscirà Carlucci a convincere?