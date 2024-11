Depistaggio Borsellino: rinviata a venerdì decisione gup su rinvio a giudizio poliziotti**

Caltanissetta, 13 nov. (Adnkronos) – Sarà emessa venerdì, 15 novembre, la decisione del gup del tribunale di Caltanissetta David Salvucci, sulla richiesta di rinvio a giudizio per i 4 poliziotti accusati del depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Dopo la discussione dei tre legali de 4 poliziotti, gli avvocati Maria Giambra, Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, che hanno chiesto il non luogo a procedere per i loro clienti. La Procura, rappresentata in aula dal pm Maurizio Bonaccorso, nella scorsa udienza aveva chiesto il rinvio a giudizio per i quattro ex appartenenti al gruppo di indagine "Falcone-Borsellino. A loro viene contestato dalla Procura di aver reso false dichiarazioni nel corso delle loro deposizioni in qualità di testi nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio che si era concluso, in secondo grado, con la prescrizione del reato di calunnia per i tre imputati.

Nel corso dell'udienza preliminare, il pm Bonaccorso aveva accusato di poliziotti, anche oggi tutti presenti in aula Caltanissetta, "di malafede, reticenze e false dichiarazioni". ''Agli imputati vengono contestate una serie di condotte che si concretizzano in false dichiarazioni e reticenze, secondo l'impostazione accusatorie mascherate da 'non ricordo'", ha detto il pm Maurizio Bonaccorso. "A parte dei singoli casi di false dichiarazioni e reticenze che si riferiscono a episodi specifici, singoli, ad esempio quella che è la falsa dichiarazione di Giuseppe Di Gangi a proposito della pistola puntata a Vincenzo Scarantino, quando ci fu la famosa colluttazione dopo la ritrattazione televisiva, tutte le altre false dichiarazioni, tutte le altre reticenze mascherate da 'non ricordo', si riferiscono a momenti scuri dell'attività investigativa del Gruppo Falcone e Borsellino che, secondo la tesi accusatoria, rappresentano dei momenti fondamentali nell'attività di inquinamento probatorio'', ha proseguito il pm. La decisione del gup Salvucci sarà, quindi, resa nota dopodomani, 15 novembre.