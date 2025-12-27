L'università di Birmingham ha approfondito l'anedonia, sintomo che sarebbe strettamente legato alla depressione.Trasmesso dai genitori ai figli.

Uno studio di ricercatori britannici ha rivelato una possibile causa, oltre a quelle già conosciute, del trasferimento della depressione dai genitori ai figli, si tratterebbe di un qualcosa di poco conosciuto e sottovalutato, scopriamo cosa è.

Anedonia, il sintomo che si nasconde dietro la depressione

Spesso nelle ricerche scientifiche si è associata la depressione ad un mix di relazioni tra ambiente e comportamenti familiari ma in realtà è salito alla ribalta un altro elemento che avrebbe un ruolo cruciale.

Come riporta Fanpage.it vi sarebbe da valutare anche la presenza dell’Anedonia, un sintomo comune nei casi di schizofrenia e nei comportamenti bipolari, finora poco associato ai casi di depressione.

L’anedonia è la fatica ad elaborare la ricompensa e ciò causa difficoltà di reazione ad elementi positivi e negativi, una sorta di auto-spegnimento cerebrale.

L’esperimento condotto dall’università di Birmingham

L’esperimento condotto dal Elana Israel e dal professore Gibb ha coinvolto oltre 217 famiglie con figli di età compresa dai 7 agli 11 anni.

Esso consisteva nella scelta di una porta, una vincente e l’altra perdente, il premio era una somma di denaro se si sceglieva la porta corretta.

Il risultato ha mostrato che i livelli più alti di anedonia nei genitori si ripercuotevano sui figli che reagivano con una risposta neuronale bassa sia di fronte alle vincite – che avrebbero dovuto dare gioia – che alle sconfitte che avrebbero dovuto portare frustrazione.

Gibb ha tracciato un bilancio preoccupante per il futuro, l’anedonia nei genitori porterebbe ad una reattività ridotta che inibisce il coinvolgimento dei figli ed il piacere di fare determinate attività, elementi tipici della depressione.