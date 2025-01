Destra nazionalista in ascesa in tutta Europa: perché vincono i populisti

Dall’Austria alla Slovacchia, il populismo nazionalista e filorusso cresce in Europa. Le cause? Crisi dei partiti europeisti e risposte semplici a problemi complessi

Negli ultimi anni, l’Europa ha assistito a una crescita significativa dei movimenti di destra populista. Partiti come il Rassemblement National in Francia e la Lega e Fratelli d’Italia in Italia hanno guadagnato consensi, capitalizzando su sentimenti di insoddisfazione verso le istituzioni tradizionali e preoccupazioni legate all’immigrazione. Questa tendenza riflette un cambiamento nell’elettorato europeo, sempre più attratto da soluzioni semplici a problemi complessi.

Adesso al centro del dibattito politico europeo c’è l’Austria, Paese dove Herbert Kickl, leader dell’estrema destra Fpoe, ha ricevuto l’incarico di formare un governo. Una sconfitta per i partiti europeisti, incapaci di unirsi in una coalizione per arginare la destra populista. Kickl potrebbe guidare una maggioranza con i democristiani, in un momento storico in cui la fiducia negli ideali di Bruxelles sembra vacillare. Questo caso non è isolato: l’ascesa di politici filorussi e populisti sta ridefinendo l’equilibrio dell’Europa unita.

Destra populista e ritorno del nazionalismo: un déjà vu storico?

Da Vienna a Bruxelles, passando per l’Ungheria e la Slovacchia, la “macchia bruna” del nazionalismo populista si sta espandendo. In Francia, Marine Le Pen – che ha appena perso il padre Jean Louis Marie Le Pen, fondatore del Front National e figura storica dell’estrema destra francese – è sempre più vicina al potere, mentre in Germania si temono successi elettorali per movimenti rossobruni. Questo trend non è solo una sfida politica, ma un banco di prova per il futuro dell’Europa unita. Senza una reazione concreta, il rischio è che il puzzle populista finisca per ridefinire i confini politici e ideologici del continente.

Il successo della destra in Austria e in altri Paesi non nasce tuttavia solo da convinzioni ideologiche. Cresce, piuttosto, dalla percezione che i partiti tradizionali siano distanti dai problemi della “gente comune”. Figure come Viktor Orbàn in Ungheria o Robert Fico in Slovacchia promuovono politiche che enfatizzano la sovranità nazionale e una retorica anti-immigrazione, ma, soprattutto, offrono risposte semplici, attraenti in un momento di crisi e disillusione verso le politiche europeiste.

Populismo e democrazia: una relazione complicata

Qual è il rischio? La diffusione di politiche che favoriscono la Russia e minano i valori democratici promossi dall’UE. Il fenomeno solleva infatti parecchi interrogativi sul futuro dell’integrazione europea e sulla stabilità delle democrazie liberali nel continente.

L’ascesa del populismo ha implicazioni profonde per la democrazia rappresentativa in Europa. I leader populisti spesso criticano le élite politiche e i media tradizionali, proponendosi come veri rappresentanti del “popolo”. Tuttavia, questa dinamica può portare a una polarizzazione crescente e a una sfida alle istituzioni democratiche consolidate.