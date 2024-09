Dettagli sul coinvolgimento di d'Urso in Rai: remunerazione elevata per Ballando, introduzione di nuove trasmissioni.

Dettagli sul coinvolgimento di d'Urso in Rai: remunerazione elevata per Balla...

Barbara d'Urso si prepara per il suo ritorno in Rai, partecipando come ballerina a Ballando con le Stelle per una notte, per la quale riceverà un generoso cachet di 70.000 euro. Questa apparizione potrebbe preludere a future opportunità in Rai, con voci che suggeriscono la possibilità di un programma in prima serata o quotidiano da settembre 2025. Nonostante le smentite passate sul suo ritorno, la Rai si accorda per la sua partecipazione, alimentando la speculazione se queste decisioni costituiscano solo cambiamenti televisivi o un ulteriore detrazione tra i partiti al governo.

Barbara d’Urso sta preparando il suo ritorno in Rai dopo la sua apparizione sulla piattaforma la scorsa primavera durante la trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier. A riguardo del suo imminente arrivo a Ballando con le Stelle, Dagospia ha diffuso dei dettagli interessanti. Dalle voci che circolano sul famoso sito, la Rai le avrebbe proposto un cachet generoso per esibirsi come ballerina per una sola notte (Selvaggia Lucarelli ha già commentato la questione), in più ci potrebbero essere piani in corso per la nota presentatrice per apparizioni future sulla televisione di Stato, forse un programma in prima serata all’inizio del 2025 o un programma quotidiano a partire dal settembre.

Il dibattito attuale tra gli alleati del centrodestra riguarda la televisione, ma questa volta la questione non ruota attorno a lottes per il potere o a questioni finanziarie come il canone. Al centro dell’attenzione c’è Barbara D’Urso. Quello che potrebbe sembrare un semplice pettegolezzo televisivo è in realtà solo l’ultimo dei tanti screzi tra i partiti di maggioranza.

Dopo che Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset quindici mesi fa, abbiamo sentito molte voci su possibili impegni futuri con Rai, La7, Discovery, Netflix e anche con la tv locale di Trapani. Di queste indiscrezioni, però, è arrivata solo una serie di smentite, insieme ad un’intervista con Mara Venier in cui ha attaccato duramente Mediaset.

Anche la Rai, diretta da Sergio e Rossi, aveva negato in passato la possibilità di un suo ritorno, ma sabato sarà un’altra storia: sarà in pista da ballo per una notte, con in giuria la sua “nemica” Selvaggia Lucarelli.

La notizia importante, però, è legata al suo salario: per un paio di passi di ballo, D’Urso percepirà approssimativamente 70.000 euro, una cifra notevole che non si vedeva da tempo a Viale Mazzini.

Milly Carlucci ha lavorato sodo per assicurarsela, e ora ci sono già voci che suggeriscono l’opportunità di quattro prime time all’inizio del 2025, o persino un trasferimento al daytime per la prossima stagione.

Telemeloni ha lanciato una pizza a Pier Silvio Berlusconi. Molti si interrogano nei corridoi di Cologno Monzese se ciò sia avvenuto con l’aiuto di Salvini e Meloni. Gli avvenimenti dietro le quinte sono molteplici. “È ritorsione con l’approvazione di Giorgia, post l’incontro di Marina Berlusconi con Draghi. Questo segue l’accoglienza di Maria Rosaria Boccia a CartaBianca e i celebri fuorionda di Striscia la notizia riguardanti Andrea Giambruno”. Si tratta solo di novità televisive o è un ulteriore attrito tra i partiti al governo? Barbarella, nel dubbio, incassa 70 mila euro per una danza. Vedremo come si sviluppa la situazione. Col cuore.”