Il sostegno di Devon Mostert a Trump

Devon Mostert, moglie del running back dei Miami Dolphins Raheem Mostert, ha recentemente espresso il suo sostegno all’ex presidente Donald Trump, in un momento cruciale per la politica americana. In un post sui social media, ha condiviso un video che evidenziava il contributo di Trump agli Stati Uniti negli anni ’80, accostato a immagini attuali che lo ritraggono mentre visita zone colpite da disastri e rende omaggio ai membri delle forze armate caduti. “Non è mai cambiato. Ciò che è cambiato è la copertura mediatica nei suoi confronti dal momento in cui è entrato in politica”, ha scritto Mostert, sottolineando come la sua figura sia stata percepita come una minaccia per l’agenda di alcuni media.

Le critiche a Kamala Harris

Mostert non ha risparmiato critiche alla vice presidente Kamala Harris, in particolare per le sue osservazioni riguardo alla risposta del governatore della Florida, Ron DeSantis, durante le emergenze causate da uragani. Ha condiviso un discorso dell’ex congressista Tulsi Gabbard, che avvertiva che un voto per Harris sarebbe equivalente a un voto per l’ex vicepresidente Dick Cheney, con il rischio di una guerra mondiale. “Un attacco all’America è imminente. Non è una questione di ‘se’, ma di ‘quando'”, ha affermato Mostert, esprimendo preoccupazione per la sicurezza del paese e per il futuro delle forze armate.

Le reazioni sui social media

La posizione di Mostert ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, con