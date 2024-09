Dieta chetogenica: cos’è e come funziona

La dieta chetogenica prevede un consumo minore di carboidrati e uno maggiore di grassi e proteine, le fonti principali dalle quali l’organismo dovrebbe trarre energia. Inizialmente applicata in campo medico per ridurre gli episodi di epilessia nei pazienti affetti, ad oggi, la dieta chetogenica è seguita anche da soggetti sani, allo scopo di perdere peso.

Dieta chetogenica

Sembrerebbe che la dieta chetogenica sia un modello alimentare recente e, invece, è stata utilizzato per la prima volta intorno agli anni ‘20, in ambito clinico, quando la ricerca confermò che questa dieta era in grado di ridurre gli episodi convulsivi nei pazienti affetti da epilessia. Oggi, la dieta chetogenica continua ad essere utilizzata in campo medico, ma sono sempre più numerose quelle persone che, seppur godendo di buona salute, decidono di seguirla allo sopo di perdere peso.

Esistono versioni diverse di dieta chetogenica, tutte accomunate dallo stesso principio, ovvero, ridurre la quota dei carboidrati e aumentare quella dei grassi e delle proteine. Ogni versione è una dieta restrittiva, che prevede un consumo molto basso di pane, pasta, frutta, verdura, cereali o dolci, da seguire per un periodo limitato di tempo, al quale far seguire, se l’obiettivo è la perdita di peso, una dieta di mantenimento, per stabilizzare i risultati raggiunti.

Dieta chetogenica: come funziona

La dieta chetogenica, riducendo il consumo dei carboidrati e moderando quello di grassi e proteine, mette il corpo in uno stato di chetosi nutrizionale, ovvero, un processo metabolico che aumenta la produzione di chetoni, che sono prodotti dal fegato e che possono essere utilizzati come fonte di energia principale del corpo.

Il processo di chetosi ha inizio a circa tre o quattro giorni di distanza dall’inizio della dieta chetogenica. A partire da questo momento, si inizia a perdere peso. E’ bene precisare, ancora una volta, che la dieta chetogenica non è una dieta da seguire in autonomia se si hanno problemi di salute. Tuttavia, chi gode di buona salute, può seguirla per perdere peso, ma solo ed esclusivamente per un breve lasso di tempo.

