Dieta della menopausa: come restare in forma dopo i 50 anni

La dieta della menopausa nasce con l’obiettivo di promuovere la salute della donna in ogni suo aspetto, al fine di preservare il proprio benessere psicofisico durante questa fase così delicata della vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma dopo i 50 anni, in modo semplice e senza provocare alcun disagio al proprio organismo.

Dieta della menopausa

La menopausa è uno dei cambiamenti più importanti che una donna deve affrontare. Non esiste un’età specifica a partire dalla quale si entra in menopausa, dato che le variabili da considerare, come menarca, gravidanza e via dicendo, sono numerose e diverse per ogni singola donna. Tuttavia, si può parlare ufficialmente di menopausa quando è trascorso un anno esatto dall’ultima mestruazione.

Nel periodo che precede la menopausa e durante la menopausa vera e propria, il corpo di ogni donna comincia a cambiare, i tessuti perdono di elasticità, si è più esposte al rischio di contrarre alcune patologie, il metabolismo rallenta e, di conseguenza, si può verificare anche un aumento di peso.

Dieta della menopausa: come seguirla correttamente

Tutti i cambiamenti che si possono verificare durante la menopausa non devono essere accettati con passività e, fortunatamente, a partire dall’alimentazione, gli accorgimenti che si possono adottare, al fine di preservare il peso forma, sono numerosi.

Prima di tutto è importante seguire una dieta varia ed equilibrata non solo per preservare il peso forma, ma anche per limitare il rischio di contrarre patologie che si possono evitare. Si consiglia di mangiare frutta e verdura almeno cinque volte al giorno, limitare il consumo di latticini e carne rossa, moderare quello di pesce e pollame, preferire i cereali integrali ai carboidrati semplici, consumare legumi almeno tre volte alla settimana e, naturalmente, assicurarsi di bere almeno due litri di acqua al giorno per garantire al proprio organismo la corretta idratazione.

E’ importante seguire uno stile di vita sano, quindi, assicuratevi di riposare bene la notte, di limitare e allontanare del tutto lo stress e di smettere di fumare perché, si sa, il fumo di sigaretta ostacola la corretta circolazione sanguigna.

Infine, muovetevi tanto e questo vale sia come movimento in sé e per sé che come attività fisica. Il primo stimola il metabolismo e facilita la perdita di peso, il secondo contribuisce allo sviluppo e al mantenimento della massa muscolare, che viene meno nel caso si dovesse perdere peso, ma non ci si allenasse, e con la menopausa.

