Dieta mediterranea invernale: i cibi adatti per la stagione

Alcuni cibi si adattano molto bene al periodo. È il caso della dieta mediterranea invernale che consta di alimenti che non possono mancare in questa stagione per fare il pieno di energie e combattere i malanni. Vediamo il menù indicato e cosa assaggiare.

Dieta mediterranea invernale

Anche quest’anno, la dieta mediterranea la risulta essere la migliore per quanto riguarda la alimentazione. A tal proposito, la dieta mediterranea invernale si rivela quindi il regime ideale da seguire n questo periodo proprio per i tanti benefici che è in grado di donare all’organismo e alla salute in generale.

Come sempre, risulta essere al primo posto della classifica di tutti i regimi da seguire perché questo tipo di dieta non è solo una alimentazione, ma un vero e proprio modello e stile di vita. Per quanto riguarda poi l’inverno è adatta, in quanto in grado di Fornire tutte le proprietà e piatti di stagione che la rendono unica al mondo.

Seguire la dieta mediterranea invernale significa scegliere degli alimenti e dei cibi che siano sani e gustosi, oltre che nutrienti permettendo così di il combattere anche i classici malanni di stagione. Un regime completo in grado di combattere tutta una serie di disturbi che possono presentarsi in questo periodo dell’anno grazie a dei cibi indicati e dalle ricche proprietà.

Dieta mediterranea invernale: alimentazione

Considerando che la dieta mediterranea invernale è indicata da seguire in questo periodo dell’anno bisogna anche capire quali sono i cibi da portare in tavola in modo da ottenere ottimi risultati. Consigliata perché ricca di una serie di verdure e ortaggi quali cavolo riccio, spinaci ma anche broccoli e carciofi che si caratterizzano per determinate aspetti e proprietà adatti all’organismo.

Per quanto riguarda la frutta sono assolutamente indicate le arance ottime perché ricche di vitamina C e quindi per combattere i malanni stagionali e le mele che aiutano a favorire anche una buona circolazione sanguigna. Tra i legumi sono consigliati invece i ceci, le lenticchie e i fagioli che danno quelle proprietà ulteriori utili al benessere dell’organismo.

Non mancano poi nella dieta mediterranea invernale una serie di alimenti come olio extravergine d’oliva, insieme a proteine sane e ai grassi insaturi oltre a frutta secca come le noci o le mandorle da consumare in spuntini mattutini o pomeridiani.

Ecco un esempio di menù da preparare:

Colazione: yogurt bianco con cereali, noci e mela s pezzetti

Spuntino: frutta secca

Pranzo:pasta integrale e fagioli insieme a un’insalata con olio extravergine d’oliva

Spuntino pomeriggio: 2 mandarini

Cena: 2 uova alla coque e carote condite insieme a una fetta di pane integrale.

Una formula molto efficace, naturale, di origine italiana che si vende in compresse e che permette di ridurre l’introito delle calorie anche nella fase di riposo. Va a migliorare il metabolismo riuscendo così a dimagrire rapidamente e riduce la fame in quanto combatte le abbuffate tra un pasto e l’altro.

