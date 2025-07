Difesa: Conte, 'manifestazione aperta a tutti, aspetto Pd e altre opposizioni'

Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Ci ritroveremo a Roma in autunno per una manifestazione con tante altre forze politiche che dicono no a questa folle corsa al riarmo, che vogliono restituire dignità alla politica, al dialogo, alla diplomazia e non spendere cifre assurde nelle armi che ci impon...

Roma, 1 lug (Adnkronos) – "Ci ritroveremo a Roma in autunno per una manifestazione con tante altre forze politiche che dicono no a questa folle corsa al riarmo, che vogliono restituire dignità alla politica, al dialogo, alla diplomazia e non spendere cifre assurde nelle armi che ci impongono di tagliare la spesa sanitaria, gli investimenti, la spesa per la scuola, l'istruzione e il futuro dei nostri figli e tagliare anche investimenti sulle politiche del lavoro".

Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento M5s alla Camera.

Parteciperanno anche il Pd e le altre opposizioni? "L'apriremo a tutti, certo, me l'aspetto mi fa piacere".