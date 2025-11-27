Difesa: Salvini, '6 mesi obbligatori per ragazzi e ragazze a servizio della comunità'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Sulla leva "ci sono proposte della Lega ferme da anni, non per fare il militare come me nel '95. Io dico 6 mesi per tutti, ragazzi e ragazze, non per imparare a sparare ma per il pronto soccorso, la protezione civile, il salvataggio in mare, lo spegnimento degli...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Sulla leva "ci sono proposte della Lega ferme da anni, non per fare il militare come me nel '95. Io dico 6 mesi per tutti, ragazzi e ragazze, non per imparare a sparare ma per il pronto soccorso, la protezione civile, il salvataggio in mare, lo spegnimento degli incendi, il volontariato e la donazione del sangue.

Sei mesi dedicati alla comunità per tutte le ragazze e i ragazzi che siano una grande forma di educazione civica non lo farei volontario ma per tutti". Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a 'Ore 14 sera' su Rai2.